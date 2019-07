Bordighera. Dopo “Google Maps” anche “Apple Maps” arriva in provincia di Imperia. Oggi un’auto che fornisce le immagini all’applicazione era nella Città delle Palme (in via Padova) dotata sul tetto di una fotocamera che genera immagini a tre dimensioni.

Simile a quella di Google , questo è un servizio di mappatura veb sviluppato da Apple Inc. È il sistema di mappe predefinito di iOS, macOS e watchOS. Fornisce indicazioni e tempi di arrivo stimati per la navigazione automobilistica, pedonale e dei trasporti pubblici.