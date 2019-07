Bordighera, “La Traviata” interrotta sbarca in consiglio comunale

Bordighera. Approda in consiglio comunale la questione dell’opera “La Traviata”, in scena domenica 21 luglio scorso ai Giardini Lowe, interrotta alla fine del secondo e penultimo atto, da chi si esibiva, con la motivazione, addotta da quest’ultimi, di non essere stati pagati.

L’interpellanza in merito, inserita nell’Ordine del Giorno dell’assise convocata per le 19 del prossimo lunedì 29 luglio, e stata proposta dal gruppo consiliare “Semplicemente Bordighera”

Gli alti punti trattati dal consiglio nella sala Rossa di Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele saranno:

1) Riconoscimento debito fuori Bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Imperia n. 17/2019, ai sensi degli artt. 193 e 194 del D. Lgs n. 267/2000 (senza variazione di Bilancio);

2) Ratifica sesta variazione al Bilancio di Previsione 2019/2020/2021;

3) Settore Finanziario – Verifica degli equilibri generali di Bilancio 2019/2020/2021;

4) Settima variazione al Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 – Assestamento;

5) Commercio – Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina delle convenzioni tra il Comune di Bordighera e gli enti gestori delle case per ferie presenti nel territorio comunale;

6) Sportello unico edilizia – Aggiornamento e revisione legge regionale n. 29/1983 “costruzioni in zone sismiche”

7) Mozioni: Mozione presentata dal gruppo consiliare “Civicamente Bordighera ” in data 10.07.2019, acquisita al protocollo dell’ente con il n. 16920 del 10.07.2019 per dare strumenti alle forze dell’ordine per liberare il Belvedere del Carillon e la via dei Colli – via Romana dal rumore notturno e disturbo notturno.

8) Interpellanza Interpellanza presentata dai gruppi consiliari “Semplicemente•Bordighera” e “Civicamente Bordighera” in data 15.07.2019, acquisita al protocollo dell’ente con il n. 17250 del 15.07.2019 in merito al trasferimento delle classi della scuola dell’infanzia di Villa Felomena presso i locali siti in via Lamboglia.