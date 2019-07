Bordighera. Nella città delle palme ha aperto una nuova attività. Si tratta del nuovo punto vendita della storica Panetteria Mirella.

Dopo il negozio in piazza del Popolo 21 nella città alta gestito da Mirella, moglie di Dario Rapallino, e il punto vendita al mercato in piazza Garibaldi 47 gestito da Irene Rapallino, la figlia, ora bordigotti e turisti potranno degustare specialità tipiche liguri come sardenaira, focaccia, biscottelli, detti in dialetto “bescouteli”, e molti altri prodotti del luogo anche in via Vittorio Emanuele 249. La panetteria sarà gestita da Dario Rapallino, panettiere da 40 anni, e dal figlio Edoardo, erede del mestiere.

La Panetteria Mirella, sempre attenta alle nuove tendenze culinarie, da anni delizia il palato dei clienti e continuerà a farlo anche nel centro città.