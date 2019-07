Bordighera, il musicista sanremese Davide Laura apre i concerti di Ken Hensley e Gianni Nocenzi

Bordighera, Non è proprio cosa di tutti i giorni introdurre in concerti di due mostri sacri del Progressive mondiale come Ken Hensley (Songwriter ed ex componente della leggendaria prog-band Uriah Heep) e Gianni Nocenzi (tra i fondatori ed ex componente del Banco del Mutuo Soccorso). Toccherà a Davide Laura questa gratificante e bellissima incombenza, fortemente voluto dall’associazione ‘Aspettando Godot’, organizzatrice della 6 edizione della ‘Rassegna d’Autore d’Amore’ in programma a Bordighera nelle date del 7-8 e 10 agosto.

Davide Laura è un apprezzatissimo violinista polistrumentista italiano, nato a Milano con radici indissolubili a Sanremo. E’ tra i più importanti musicisti di strada italiani, attività che alterna con esibizioni in sale concerto di importanza nazionale come il Teatro alla Scala, il Teatro Regio di Torino, il Blue Note, il Teatro Petruzzelli di Bari e la Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Il suo stile è una riuscitissima commistione di jazz, minimal e world music.

Il 7 agosto nella fantastica cornice dei Giardini Lowe di Bordighera (ore 20,45) sarà proprio l’immenso talento di

Davide Laura a spianare la strada agli attesi concerti di Ken Hensley (unica data italiana, in esclusiva per la

Rassegna d’Autore e d’Amore) che proporrà, oltre il suo repertorio, anche famosi brani degli Uriah Heep, e di

Gianni Nocenzi che si esibirà in pianoforte solo. Per concludere: Davide Laura, un giovane gigante della

musica tra i giganti dello Storico Progressive.

Le altre due serate in programma per 8 e 10 agosto sono invece dedicate alla Storica Canzone d’Autore, con i

concerti di Alberto Fortis, Max Manfredi, Fabio Concato e Grazia Di Michele. Opening act di Claudia Pastorino e

Giulio Wilson. Le serate saranno presentate da Mauro Selis e Giulia Cassini

Info concerti sul sito ufficiale dell’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot’ www.aspettandogodot.it