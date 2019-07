Bordighera. Si è concluso l’anno sociale 2018/2019 del Lions Club Bordighera Otto Luoghi con il passaggio della campana fra il presidente uscente Mimma Espugnato ed il nuovo presidente Germano Pellegrino, alla presenza di autorità lionistiche e del sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito.

La serata è stata anche l’occasione per festeggiare il ‘compleanno’ del Lions Club Bordighera Otto Luoghi (ventidue anni proprio il 27 giugno), e quale miglior regalo può ricevere un Club Service se non l’ingresso di una nuova socia? Ecco dunque l’entrata nella grande famiglia Lions di Elisabetta Giribaldi, architetto, accompagnata da un padrino d’eccezione, Gianluca Di Rocco.

Durante la serata la presidente uscente Mimma Espugnato, raggiante ed emozionata come non mai, ha calorosamente ringraziato uno per uno i membri della sua squadra per la collaborazione ed il sostegno dimostrati nel corso dell’anno sociale ed ha consegnato alcuni riconoscimenti ai soci che si sono distinti per l’assidua attività di servizio.

In particolare è stato conferito il riconoscimento Melvin Jones Fellow a Lorenzo Prette ed a Raffaella Fogliarini, per testimoniare la loro particolare generosità ed immensa disponibilità individuale nel servire il prossimo.

La serata ha poi raggiunto il culmine con la consegna della spilla di presidente a Germano Pellegrino che, nel suo breve discorso, ha voluto ringraziare il Club per la fiducia in lui riposta. Il nuovo presidente ha poi presentato la sua squadra per l’anno sociale 2019/2020, così costituita:

I vicepresidente: Giannina Borelli

II vicepresidente: Fabrizio Condrò

Tesoriere: Sara Guglielmi

Segretario: Roberto “Axl” Ferrandini

Cerimoniere: Davide Tacchi

Addetto stampa: Delia Sabbieti

Censore: Gianluca Di Rocco

Presidente del GST: Lorenzo Prette

Presidente comitato soci: Enzo Costagliola

Coordinatore LCIF: Mimma Espugnato

Consiglieri: Raffaella Fogliarini, Simona Amato, Carmen Annacarato Quaregna, Luca Mazzia, Andreas Findeisen.