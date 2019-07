Bordighera, Francesco Di Lernia inaugura la XXI edizione di “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria”

Bordighera. Venerdì 19 luglio alle 21,15,, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, in via Mariani 14, si esibisce l’organista Francesco Di Lernia, concerto che inaugurerà la XXI edizione di “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria” – Festival organistico internazionale F.O.N.O.

È questo l’evento di apertura anche del F.O.N.O. 2019 – Festival Organistico del Nord Ovest, manifestazione a carattere interregionale che affianca ai tradizionali concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta e Piemonte. La rassegna, promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, approda a Bordighera per la terza volta consecutiva; si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare lo storico organo attribuito a “Lorenzo Paoli e figlio” (1872) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili.

Alla consolle del prezioso strumento siederà il concertista pugliese Francesco Di Lernia. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Bordighera. L’ingresso è libero.

Calendario generale

– Venerdì 19 luglio 2019 – Bordighera (Im) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena

Francesco Di Lernia, organo

– Domenica 18 agosto 2019 – Ventimiglia (Im) – ore 21,15

Cattedrale di S. Maria Assunta

Jean-Baptiste Robin (F), organo