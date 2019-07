Bordighera, finanziati per 110 mila euro i lavori nell’immobile di via Lamboglia che ospiterà l’asilo

Bordighera. E’ stata approvata in consiglio comunale con i dieci voti favorevoli della maggioranza e sei contrari della minoranza (assente il consigliere Sapino) la VI variazione di Bilancio con la quale sono stati finanziati interventi di edilizia scolastica per 110mila euro che serviranno per sistemare l’immobile di via Lamboglia, sede della Protezione Civile, che ospiterà tre classi della scuola d’infanzia Villa Felomena, da settembre chiusa per lavori.

Altri 32mila euro andranno per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile come compartecipazione a un finanziamento regionale da 230mila euro. 15mila euro, infine, serviranno per acquistare nuovi parcometri.