Bordighera, donato defibrillatore a palestra karate. Il grazie di società e amministrazione

Bordighera. Un dispositivo DAE (defibrillatore automatico esterno) è stato donato alla palestra di karate in piazzale Raul Zaccari da alcuni ‘veterani’ della associazione sportiva dilettantistica ‘Scuola karate wado ryu Camporosso’. «Il dispositivo rimarrà a disposizione dell’impianto sportivo di Bordighera», annuncia la società, che ha ringraziato in modo particolare «i signori Goffredo, Claudio, e Franco intervenuti durante la cerimonia per la consegna dei diplomi di fine anno e la donazione del DAE».

Un grazie ai donatori è giunto anche dall’amministrazione comunale di Bordighera. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Mauro Bozzarelli e l’assessore allo sport Stefano Gnutti che hanno espresso a nome personale e della città di Bordighera un ringraziamento ai donatori.