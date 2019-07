Bordighera, aperture serali straordinarie al museo Bicknell

Bordighera. Da sabato 13 luglio, aperture serali del Museo Bicknell di Bordighera al sabato e domenica dei mesi di luglio e agosto a cura dell’Unitre Intemelia.

Si potranno visitare il parco rischiarato dalla nuova illuminazione emozionale e la mostra “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni”, inaugurata a cura dell’IISL lo scorso anno in occasione del centenario della morte di Clarence Bicknell e sostenuta dalla Compagnia di San Paolo.

Il Museo Bicknell, oltre al consueto orario di apertura, sarà visitabile sabato 13 e 20 luglio, sabato 10 e 17 agosto dalle 17 alle 22, domenica 14 e 21 luglio, domenica 11 e 18 agosto dalle 17 alle 20.

Per informazioni e/o prenotazioni: Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39, 18012 Bordighera, Tel. 0184.263601, iisl.segreteria@gmail.com, www.iisl.it.