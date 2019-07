La capitaneria di porto di Imperia e Sanremo incontra il ceto peschereccio

Imperia. Si è svolto oggi un incontro tra il personale della guardia costiera di Imperia e Sanremo ed il locale ceto peschereccio presso l’info point del porto di Imperia – Oneglia, al fine di sensibilizzare gli operatori presenti, in un clima di proficuo confronto, in merito alla crucialità del rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di fare un periodico punto di situazione sulle disposizioni della pesca marittima.

L’incontro, svoltosi alla presenza anche dei rappresentanti di categoria dei pescatori, è stato ulteriormente arricchito dal qualificato contributo di Salvatore Mazzarella, dirigente del settore prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro dell’Asl 1 1 Liguria, intervenuto anch’esso per l’occasione.

Il comandante Semeraro ha tenuto a sottolineare ai presenti che, data l’attenzione da sempre riservata dalla Capitaneria di Porto al ceto peschereccio, il presente incontro si inserirà sicuramente in una serie virtuosa di riunioni a vantaggio del sicuro operare in mare ed a tutela delle risorse ittiche dei nostri mari.