Ventimiglia. Luci soffuse, lampade, candelabri e tanti particolari che rimandano ad una vecchia stazione ferroviaria. Sono questi gli elementi che caratterizzano il ristorante “Binario 9 ¾” di Dania De Luca e Federico Paraschiva, aperto lo scorso mese di aprile.

Un ambiente chic rustico, accogliente e particolare in cui la varietà e la qualità culinaria la fanno da padrona. Carne alla brace, pizza al tegamino e hamburger sono le specialità offerte dal locale, ma si possono degustare anche i piatti del giorno, realizzati con prodotti freschi, gnocchi e ravioli fatti in casa e dolci di produzione propria.

Al sabato sera il ristorante si accende con le serate di musica live, accompagnate da un gustoso e vario apericena al costo di 10 euro, 15 euro per quanto riguarda invece la carne alla brace.

Il locale presenta un ampio spazio interno ed esterno, con una parte coperta in veranda e una in terrazza, oltre alla zona dei campi da calcio che lo rendono perfetto per organizzare feste di compleanno di bambini, ma anche ideale per gli adulti che vogliono divertirsi e trascorrere del tempo con i propri amici.

“Binario 9 3/4” si trova in via Peglia 6, è aperto dal lunedì al sabato dalle 14 alle 22, chiuso la domenica. Per info e prenotazioni chiamare il numero 328 4313680. Contatti social: Facebook Binario 9 3/4.