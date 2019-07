Beodo Urban Trail, 150 partecipanti per ripercorrere i passi di Monet

Bordighera. La prima edizione del Beodo Urban Trail è stata un vero successo. Oltre centocinquanta persone hanno varcato la soglia di uno dei più bei sentieri della zona, percorrendo i medesimi passi che compì Monet, fermandosi addirittura a ritrarre una di quelle viste che avete potuto ammirare oggi.

Il fine benefico della mattinata, con la devoluzione del ricavato in parte alla riqualificazione del Beodo stesso, in parte all’Associazione SOS Bordigatti, aggiunge un ulteriore “pizzico” di specialità a qualcosa che è già stato grandioso in sé.

Le bellissime foto di Gianluca Gazzano sulla giornata sono state caricate sulla nostra pagina, le potete vedere nel link che vi alleghiamo in chiusura.

“Cogliamo l’occasione – spiegano gli organizzatori – per ringraziare nuovamente l’Associazione SOS BordiGatti per averci coinvolti, e in particolare Marzia Baldassarre, la quale ha adottato l’iniziativa dell’evento curandone con straordinaria diligenza ogni singolo particolare”.

Foto —> https://bit.ly/2LjQLL9