Bagnino e comandante polmunicipale Vallecrosia sventano due furti in spiaggia a Ventimiglia

Ventimiglia. Il giovane bagnino di uno stabilimento balneare di passeggiata Trento Trieste ha rincorso e fermato due ladri in procinto di rubare ai bagnanti E’ successo nel pomeriggio. In uno dei due casi, ad aiutare il bagnino ad acciuffare il ladro è stato il comandante della polizia locale di Vallecrosia, Elvio Bonsignore, che si trovava in spiaggia fuori servizio.

I due colpi, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, non sono passati inosservati al bagnino, che oltre a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti, ha osservato i movimenti dei ladri. Anche Bonsignore, che ha assistito al secondo furto, si è subito accorto del malvivente, un algerino. E’ bastato un attimo ed entrambi si sono messi a rincorrere lo straniero, che hanno raggiunto dopo circa 100 metri di corsa.

Al contempo sono state avvisate le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente. Il primo ladro è stato affidato alla polizia, il secondo ai carabinieri.