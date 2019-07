Autobus Rt senza aria condizionata. Faisa Cisal: «Passeggeri e autisti a rischio malore, l’azienda intervenga»

Imperia. Autobus senza aria condizionata, con impianti di climatizzazione vetusti e non funzionanti. Nonostante il caldo torrido e afoso di questi giorni, chi viaggia su un autobus di linea della Riviera Trasporti molto spesso è costretto a subire il disagio di non ricevere il benché minimo refrigerio, come invece dovrebbe.

Lo rende noto il sindacato provinciale Faisa Cisal: «Per l’ennesimo anno siamo costretti a segnalare il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella maggior parte degli autobus della flotta di Rt – dicono i sindacalisti – La preoccupazione della Faisa Cisal è che questa situazione possa generare un microclima invivibile all’interno dell’autobus, e che possa causare improvvisi malori sia per il conducente che per l’utenza. Pertanto il sindaco invita l’azienda a risolvere il problema in tempi brevissimi».