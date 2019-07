Ventimiglia. Inseguimento all’americana sulla sopraelevata di Ventimiglia, dove intorno alle 18 un’auto francese ha iniziato una folle corsa in contromano, superando la coda di veicoli che aveva davanti, probabilmente dopo aver visto un’auto della polizia locale. A questo punto, gli agenti si sono messi ad inseguire la vettura francese, con a bordo cinque persone, che viaggiava in direzione Colle di Tenda. Alla fine del cavalcavia, per ragioni ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo dell’auto, andando a sbattere contro un muro.

Sul posto è sopraggiunta un’auto civetta della Polizia di Stato, in ausilio dei vigili. Quattro dei cinque francesi a bordo sono stati portati in commissariato per essere identificati. Uno è rimasto ferito e si trova in ospedale.

Notizia in aggiornamento.