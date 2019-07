Aumento buoni pasto Sanremo, M5S: «L’amministrazione Biancheri mette subito le mani nelle tasche dei cittadini»

Sanremo. Roberto Rizzo, portavoce del MoVimento 5 Stelle Sanremo, scrive quanto segue: «»

“Le elezioni a Sanremo sono terminate e le famiglie sanremesi con figli si ritrovano a dover sborsare quattrini per riparare i buchi nel bilancio di Sanremo.

• aumentano del 25% i buoni pasto interi

• Aumentano del 33% i buoni pasto ridotti

• Aumenta il costo dei parcheggi

Ovvero come far pagare alle famiglie sanremesi la cronica crisi di bilancio della amministrazione Biancheri.

Tutto ciò è inaccettabile! I 270mila euro previsti dall’incremento dei buoni pasto devono essere risparmiati altrove, tagliando gli sprechi, e non invece spremuti dalle tasche dei cittadini.

Perché non diminuire ad esempio i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali?

Naturalmente la colpa è data poi alle emergenze fognarie o alle scuole pericolanti, ma il cittadino capisce da solo che nessuna di queste situazioni è emergenziale quando l’Amministrazione (peraltro insediata ormai da sei anni) procede a una seria manutenzione e al monitoraggio di strutture e impianti”.