Attentato contro sede Pd a Dorgali, la vicinanza del circolo di Ventimiglia

Ventimiglia. «Gli appartenenti al circolo del Partito Democratico di Ventimiglia esprimono massima vicinanza agli amici del Circolo Pd di Dorgali (Nu) per i fatti di intimidazione avvenuti la notte scorsa, parimenti si schierano a fianco del sindaco Matteo Piras che si è ritrovato l’auto bruciata, quale segnale intimidatorio.

Questo clima surreale di tensione continua e di odio costantemente alimentato nei confronti di chi non la pensa come noi, di chi non ha il colore della pelle uguale alla nostra, di chi non è come no,; sta facendo rotolare velocemente l’Italia in un declino verso il populismo di marca terroristica che ci vedrà impegnati in una durissima risalita per sconfiggere questo pensiero violento.

Con l’augurio di una pronta ripresa delle attività del circolo di Dorgali ci auguriamo anche un veloce ritorno ad un sereno clima di confronto politico sulle idee, sui programmi e relativi contenuti e non sulle ideologie».