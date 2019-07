Atletica, l’imperiese Davide Re è il primo italiano a correre i 400 metri sotto i 45 secondi

Imperia. L’imperiese Davide Re delle Fiamme Gialle migliora il suo record nazionale dei 400 metri registrando un tempo di 44”77 a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera.

Affina il suo record di 24 centesimi rispetto al 45”01 realizzato lo scorso 15 giugno a Ginevra diventando così il primo italiano della storia a scendere sotto i 45 secondi sul giro di pista. Il record mondiale, stabilito dal sudafricano Wayde van Niekerk alle olimpiadi di Rio nel 2016, è invece a 43″03.

Uno straordinario risultato per l’imperiese, cresciuto nell’Us Maurina Olio Carli, che sul traguardo chiude in seconda posizione, alle spalle del colombiano Anthony Zambrano. Re con questo crono diventa il miglior atleta europeo dell’anno dei 400 piani e il tredicesimo a livello mondiale.