Armo–Cantarana, Di Muro (Lega): «Iniziativa importante sulla strada del sì allo sviluppo infrastrutturale del ponente»

Imperia. «Con la presentazione pubblica oggi, davanti ai rappresentanti istituzionali del territorio dei versanti ligure e piemontese, è stato fatto un passo importante nella realizzazione del collegamento Armo-Cantarana, opera rimasta al palo sotto i governi che si sono succeduti negli ultimi trent’anni». Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro, intervenuto oggi alla presentazione del progetto del collegamento Armo-Cantarana.

«La grande partecipazione da parte di cittadini dimostra quanto sia sentita la strategicità di un’infrastruttura che, una volta realizzata, consentirà migliori e più fluidi collegamenti tra le province di Imperia e Cuneo, l’alleggerimento del traffico costiero e un supporto allo sviluppo, anche turistico, di una vallata a rischio depressione economica.

La presentazione di oggi è un ottimo segnale da parte dell’attuale governo sulla strada dei sì allo sviluppo e alla crescita: un’iniziativa a cui deve seguire anche lo sblocco di altre infrastrutture indispensabili al Ponente, come i collegamenti nella Val Roja, il prolungamento dell’Aurelia bis, il raddoppio ferroviario per cui ho chiesto un commissario straordinario. Seguirò l’iter dell’opera affinché le autorizzazioni, indispensabili per il completamento dell’opera, arrivino in tempi brevi» – afferma il deputato della Lega Flavio Di Muro.