Taggia. Tante novità attendono i fedelissimi di New Power Gamers, per tutti, semplicemente, NPG. La ludoteca in via della Stazione 149 ha rinnovato i locali ricreando un ambiente a misura di giovanissimi, così da far contenti anche mamme e papà.

Luogo di aggregazione che si ispira ai caratteristici “manga caffè” giapponesi, il nuovo NPG riparte con un’offerta che gli appassionati di videogiochi, gamecard (e non solo) non potranno lasciarsi scappare. Walter De Robbio ha infatti introdotto il servizio “all you can play”. Spiega il titolare: «NPG vuole far divertire il più possibile la sua clientela in modo sano. Da noi è possibile trovare 8 postazioni console e oltre 170 giochi da tavolo a cui con una spesa minima ci si potrà cimentare tutto il giorno. Nel dettaglio, dalle 11 alle 17 con una consumazione al bar di almeno 5 euro si potranno usufruire di giochi da tavolo, console nonché frequentare l’area gioco Lego e leggere manga e fumetti. Dalle 18 alle 24, invece, il servizio si riduce ai soli giochi da tavolo e alle console».

di 36 Galleria fotografica New Power Gamers, Arma di Taggia









Ma le novità di NPG non finiscono qui. «Abbiamo ampliato anche il menu per soddisfare la clientela che oggi è diventata sempre più vasta – sottolinea il titolare –.Oltre agli storici panini, si potranno trovare primi piatti come ravioli e tagliatelle fresche, e poi frappuccini, milk shake e tante prelibatezze tutte da scoprire. Inoltre, con l’ambizione di far divertire i più giovani in maniera genuina e consapevole, abbiamo ridotto il numero di drink con miscele alcoliche e aumentato le bevande analcoliche».

Aggiunge De Robbio:«Per inaugurare al meglio le nuove postazioni, ci saranno tanti tornei: Fortnite Crash Tag Team Racing e Fifa. Ci sara anche un torneo per amanti delle gamecard di Keyforge. Ritornano, inoltre, il gioco dei pacchi e Laperifame della fortuna dove si posdono vincere tanti premi a tema da nerd, come t-shirt, zerbini, tazze, portachiavi, videogames e tanto altro».

Per conoscere tutte le novità e iniziative di NPG segui la pagina Facebook New Power Gamers Cafè.

Walter Robbio e Luca Torracco vi aspettano dal lunedì al sabato dalle 11 alle 01.00 e la domenica dalle 14.30 alle 01.00.