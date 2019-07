Area Sanremo, l’interpellanza del consigliere comunale Luca Lombardi (FdI)

Sanremo. L’interpellanza del consigliere comunale Luca Lombardi:

«Premesso che Area Sanremo è un contest musicale, integrato con il Festival di Sanremo a seguito di accordi tra il Comune di Sanremo e la Rai, che ha come obiettivo quello di scoprire e lanciare giovani talenti nel campo della musica e la cui gestione è affidata dal Comune stesso alla Fondazione Orchestra Sinfonica;

Ricordato che Area Sanremo dà la possibilità ai giovani che hanno superato le fasi di selezione di accedere di Sanremo Giovani, il Festival dei giovani che si tiene a dicembre a Sanremo – “Area Sanremo è l’unico concorso che porta i suoi Vincitori a Sanremo” ;

Riscontrato che il sito www.area-sanremo.it è fermo dicembre 2018 e ad oggi non è ancora stata attivata la procedura di iscrizione all’edizione 2019;

Sottolineato che in base al regolamento possono accedere ad Area Sanremo solo coloro che hanno partecipato ad Area Sanremo Tour superando tutte le selezioni ;

Evidenziato che Area Sanremo Tour è un concorso itinerante che, prevedendo diverse tappe su tutto il territorio nazionale, rappresenta anche un importante strumento di promozione per la città di Sanremo;

Ricordato che lo scorso anno le selezioni di Area Sanremo Tour sono iniziate a maggio e terminate a settembre e che i vincitori hanno avuto accesso alla fasi semifinali e finali del concorso Area Sanremo che si sono tenute nei mesi di ottobre e novembre 2018;

Ricordato, ancora, che lo scorso anno la RAI aveva trovato una sponsorizzazione di 150.000 € che garantiva la copertura dei costi e la possibilità ai concorrenti di iscriversi gratuitamente;

Considerato che Area Sanremo è comunque un evento con un indotto che porta a Sanremo migliaia di persone tra addetti ai lavori, giornalisti e parenti dei giovani artisti (nell’edizione 2018 erano circa 1200 i ragazzi in gara), con ricadute positive sull’economia della città;

Visto che ad oggi non sono ancora partite le fasi di selezioni di Area Sanremo Tour e tantomeno sono state calendarizzate le date e individuate le città che ospiteranno le varie tappe del tour;

Interpella il sindaco e la giunta per conoscere: se è previsto anche per il 2019 il concorso Area Sanremo e se siano già state programmate le varie tappe, con relative date, di Area Sanremo Tour;

come l’amministrazione intende trovare gli sponsor per coprire i costi organizzativi e se ci sia stato o è previsto un incontro con i vertici Rai al fine di reperire, tramite sponsorizzazioni, fondi che possano essere utili per meglio organizzare e gestire l’evento Area Sanremo;

quale sarà la location e la formula di Sanremo Giovani, visto le notizie trapelate nelle ultime settimane che parlano di una riduzione ad una serata della manifestazione dedicata alle giovani promesse e considerato che durante la presentazione dei palinsesti 2019/2020 della Rai non si è parlato né del Festival di Sanremo, che quest’anno giunge alla sua 70° edizione, né, tanto meno, di Sanremo Giovani e Area Sanremo».