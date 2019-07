Apricale. Mobilitazione di soccorsi in località Caramea. Un 62enne, verso le 10.30, è precipitato da una fascia per oltre quattro metri mentre lavorava in campagna. L’uomo avrebbe riportato un politrauma e una sospetta frattura della caviglia.

Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Vallecrosia e i vigili del fuoco dal distaccamento di Ventimiglia. Dopo i primi soccorsi sul posto il ferito è stato trasportato all’ospedale di Sanremo in codice giallo di media gravità.