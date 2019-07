Approvazione del bilancio consuntivo fuori dai termini. Lega Sanremo: «Quanta superficialità»

Sanremo. L’approvazione del bilancio consuntivo fuori dai termini provoca l’attacco della Lega matuziana all’amministrazione Biancheri. Il gruppo del Carroccio in consiglio comunale così commenta la notizia della diffida del prefetto di Imperia recapitata a Palazzo Bellevue: «L’amministrazione Biancheri a solo un mese dal suo insediamento è stata diffidata dal Prefetto di Imperia poiché non ha ancora provveduto ad approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 entro la data perentoria del 30 aprile 2019. Tale grave inadempimento amministrativo agli obblighi di legge – spiegano i leghisti in una nota – potrebbe portare allo scioglimento del consiglio comunale se lo stesso non adempisse entro venti giorni dalla data di notifica.

Il gruppo consigliare Lega di Sanremo denuncia con forza la superficialità con cui l’amministrazione Biancheri gestisce la cosa pubblica, dimostrata anche nella vicenda della dichiarata inagibilità dell’istituto Pascoli, frutto della mancata programmazione dei dovuti interventi da parte dell’amministrazione comunale a guida Biancheri, su cui ricade l’esclusiva responsabilità, che porterà a gravi conseguenze per l’utenza».

Il rendiconto economico del 2018 (nome tecnico del bilancio) è all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che si terrà il 16 di questo mese.