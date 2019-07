Annullata la serata finale di “Cervo…ti strega”

Cervo. Si comunica che, a causa di una improvvisa indisposizione di Antonio Scurati, la serata finale di “Cervo…ti Strega” è annullata.

L’incontro, previsto per domenica 7 luglio, è rinviato ad altra data. Chi ha acquistato il biglietto in prevendita può recarsi presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT Castello di Cervo) per il rimborso.

Info: 0183/406462/3

«L’amministrazione comunale di Cervo e la Fondazione Bellonci si scusano per il disguido».