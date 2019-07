Sanremo. Andrea Demontis ha firmato oggi il contratto che lo lega alla Sanremese per la stagione 2019-2020. «In bocca al lupo, ragazzo!» – gli augura la società biancoazzurra sulla sua pagina Facebook. La Sanremese si è assicurata così le prestazioni sportive del centrocampista per la prossima stagione.

Nato a Cagliari il 10 gennaio 1995, Andrea Demontis è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in cui ha vestito tutte le maglie, giocando spesso sotto età, ed è stato più volte convocato in Nazionale giovanile. Nel suo curriculum vanta già tre stagioni in Lega Pro con San Marino e Melfi e due in D con il Lanusei, con cui ha collezionato 58 presenze e realizzato ben 12 reti.

Quest’anno è stato uno dei protagonisti assoluti della splendida cavalcata dei sardi che hanno sfiorato la promozione in serie C, sfumata sul filo di lana dopo lo spareggio con l’Avellino a Rieti. Il Lanusei ha poi vinto i play off, battendo Cassino e Latte Dolce e Demontis ha messo a segno la rete decisiva nel 2-1 contro il Cassino. Piedi buoni e gran botta dalla distanza, Demontis può ricoprire con successo diversi ruoli: nasce come centrocampista centrale puro, cresce come esterno, ma dà il meglio di sé come elemento di raccordo tra il reparto offensivo e la zona nevralgica del campo. Giocatore di altissimo profilo per la categoria, rappresenta un autentico colpo di mercato.