Anche a Sanremo l’iniziativa del gelato sospeso per regalare un sorriso ai bambini

Sanremo. Un “gelato sospeso” per regalare un sorriso ai bambini. Anche la Città dei Fiori ha aderito all’iniziativa nazionale lanciata oramai cinque anni fa dall’associazione Salvamamme per aiutare le famiglie che non possono permettersi di acquistare il tanto desiderato dolce estivo ai loro figli.

La campagna è ispirata alla tradizione napoletana del “caffè sospeso” – per altro tornata in auge negli ultimi tempi diffondendosi in tutta Italia – e a Sanremo sarà attiva fino al 31 ottobre nelle gelateria Grom. Per contribuire alla felicità di un bambino basta pagare un gelato senza consumarlo. Lo scontrino sarà emesso al momento della consegna del gelato.

Se a fine campagna ci saranno fondi inutilizzati in gelato, questi saranno devoluti al progetto “Salvamamme dà la pappa” volto ad aiutare 10 mila bambini che hanno bisogno di integrare la loro nutrizione.

Se anche il tuo locale ha aderito alle iniziative del “gelato sospeso” o del “caffè sospeso” segnalacelo a redazione@riviera24.it