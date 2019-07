Imperia. Amerigo Castagna lascia l’Imperia. L’attaccante giocherà nel Pietra Ligure nella prossima stagione. L’ufficialità arriva dalla società del presidente Claudio Faggiano.

Classe 1990, nella sua carriera il bomber ha indossato le maglie del Vado, Derthona, Verbano, Lavagnese, Argentina e Imperia. Con i nerazzurri, dal 2014 al 2019, ha totalizzato 56 gol in 112 presenze in campionato. Sarà subito a disposizione per rinforzare il reparto di attacco della sua nuova squadra.