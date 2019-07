Sanremo. Dalla prima colazione per chi si alza presto la mattina, alla pausa pranzo veloce e confortevole, alla braceria e pizzeria per le serate in compagnia. Anche nella Città dei Fiori ha aperto Amadora, il locale fondato quattro anni fa a Ventimiglia da Elio Pacella e oggi punto di riferimento di una clientela giovane, cosmopolita ma non per questo meno esigente e attenta ai propri bisogni.

Sul lungomare di Sanremo, proprio di fronte alle spiagge di corso Trento Trieste, Amadora è un bar, un ristorante, una pizzeria e molto di più. Aperto dalle 7 fino a tarda serata, ha un’offerta che abbraccia le esigenze di un variegato spettro di clienti, dai bambini agli adulti.

di 21 Galleria fotografica Amadora ristorante Sanremo in corso Trento Trieste









A cominciare dalla colazione. Classica italiana, argentina, americana e anche per il tipo più sportivo, i menu breakfast di Amadora sono l’ideale per chi vuole iniziare la giornata facendo il pieno di energia ammirando il sorgere del sole. Aperta ai piatti della tradizione italiana e internazionale, prediligendo sempre gli ingredienti di stagione e di qualità, c’è poi la carta ristorante che presenta solo l’imbarazzo della scelta tra bruschette di salmone affumicato, rucola e avocado; ravioli di baccalà, buccia di limone, olive e patate; insalatone, tagliate di manzo, grigliate di pesce.

Punto di forza del locale di Pacella è la braceria con la cottura dei migliori tagli di carne e del pescato del giorno più fresco con il caratteristico Josper che fondendo forno e griglia trasporta nei piatti la filosofia di Amadora, ovvero l’unione di tradizione e modernità.

Da provare assolutamente, sia per un pranzo rapido che durante una cena con gli amici, le pizze gourmet e gli hamburger d’autore.

Da Amadora è possibile trovare anche menu speciali, ideati per soddisfare gusti e tasche di tutti. Si va dal menu Scuola & lavoro proposto solo a pranzo dal lunedì al venerdì al simpaticissimo menu Bimbi. Senza dimenticare il giropizza del mercoledì per una serata all’insegna della pizza a volontà e la vasta offerta bar-caffetteria con frullati di frutta fresca e sane centrifughe da gustare all’ombra del grande dehor durante il periodo estivo o thè, tisane, cioccolate calde accompagnate da prodotti da forno homemade che ti riscalderanno all’interno del locale nei mesi invernali.

Lo staff di Amadora ti aspetta tutti i giorni dalle 7 alle 23 in corso Trento Trieste 11 a Sanremo.

Per informazioni chiama al 0184 508219 e segui la pagina Facebook Amadora Ristorante Sanremo.