Sanremo. Domenica mattina è iniziata la giornata più attesa dalla prima squadra del Sanremo Baseball; per il doppio incontro con i Brothers di Genova l’esito era un po’ uno spauracchio per la squadra di Paternò e Bottero, ma, nonostante i timori, si è conclusa in maniera positiva per la compagine sanremese: una partita persa ed una vinta nel confronto con gli avversari di Genova (molto temibili), ma alla fine il primo posto in classifica è stato mantenuto.

Il primo incontro, iniziato alle 11, si è concluso con il risultato di 3 a 12, in parte dovuto ad un po’ di sfortuna, ma tanto dovuto invece ad una serie di errori (ben 8) che hanno condizionato il risultato. A nulla sono valse le 8 “valide” realizzate (di cui 2 da due basi) contro avversari molto più concentrati e che di errori ne hanno fatti solo 3.

di 14 Galleria fotografica Sanremo Baseball prima squadra









Onore al merito. Sul monte di lancio si sono alternati Campo Simone (per 5.2 innings) e Avogadri Edoardo (per 2.1); casa base ha visto invece il ritorno di De Fazio, per nulla arrugginito nel ruolo di catcher e promotore di due eliminazioni su tentativi di rubata della seconda base. Nunez è stato invece l’autore delle due valide doppie che hanno spinto a casa due dei tre punti realizzati.

Nel pomeriggio, alle 15:30, il secondo incontro. Sul monte Campo Matteo ha rilevato Di Fabrizio al 7° inning, quando il risultato era di 5 a 3; a riceverli c’era Arieta Nicola. I genovesi hanno fatto di tutto per vincere anche la seconda partita e tornare così in vetta alla classifica, ma i sanremesi sono rimasti concentrati, un po’ intimoriti (forse), ma con la voglia di non mollare che li contraddistingue da qualche tempo. L’uomo della partita è stato sicuramente Di Lucchio, autore di una valida ma soprattutto, in difesa, di 4 belle prese al volo che hanno in parte smorzato le velleità avversarie. Due belle partite arbitrate anche con fermezza e competenza che non hanno influito sui risultati.