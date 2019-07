Imperia. Allerta arancione dalle 2 di questa notte fino alle 15 di domani. Come previsto dal piano regionale di protezione civile, i sindaci dell’Imperiese stanno predisponendo le ordinanze per la chiusura dei luoghi pubblico e delle scu9lole estive.

I primi a muoversi sono stati i primi cittadini Scullino e Ingenito. Si attendono provvedimenti analoghi anche dagli altri Municipi. Saranno aperti anche i centri operarivi comunali.

Il Sindaco di Ventimiglia per questa sera comunica che in via precauzionale lo spettacolo al Resentello è stato sospeso. Per domani in allerta arancione come da ordinanza sindacale viene disposta la chiusura di tutte le scuole estive e delle attività sportive.

Sanremo: Per la giornata di domani si dispone la chiusura di tutti i servizi educativi ancora aperti in questo periodo dell’anno e dei cimiteri. Per tutta la durata dell’allerta rimarrà chiuso il molo di porto vecchio.

Al fine di portare avanti un costante monitoraggio del territorio, già da questa sera alle ore 19 sarà aperto il Centro Operativo Comunale.