Apricale. Venerdì 19 luglio, per la terza edizione consecutiva, nel magico borgo di Apricale torna e si consolida come concreto evento di punta dell’estate ponentina Ruvido – Apricale Music Fest.

Ruvido, due piazze, due concerti, nasce dal basso, dalle ragazze e dai ragazzi di Apricale, pianta le sue radici nel ritmo della campagna ed in quello dei bar, nelle tele degli artisti, nelle pentole delle cucine e nella storie della piazza.

E’ una giornata di musica senza secondi fini, teso a proporre sempre una line up di indiscussa qualità musicale, é un’evento autogestito, supportato dalla comunità e gratuito al pubblico.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1049144018607911/. Dalle 18 – PUGLIA, cantautorato PowerPop da Imperia, https://m.facebook.com/pugliasong/.

Marco “Puglia” Puglisi inizia a suonare punk e rock’n’roll durante la high school nell’assolata provincia di Imperia; dopo aver fondato e sciolto un numero imprecisato di oscure formazioni decide di mettersi in proprio e suonare una miscela di garage e lo-fi pop col moniker di A Morning Loss. Alternando momenti improduttivi ad un’intensa attività live in giro per il nord Italia, nel 2018 arriva la proposta della Cooperativa Sociale “La Fenice Onlus” di collaborare a un disco dai toni più maturi, che presenti Puglia nelle vesti di un autore più calmo, dalle difformità smussate. Così nasce “Johnathan Richmans’ Smile”, disco di otto tracce, con l’intento di promuovere l’attività sociale (minori in difficoltà) della cooperativa, avvicinando i ragazzi alla tanto vituperata bibbia del rock’n’roll.

Dalle 22 – Rootical Foundation,Original Roots Reggae da Milano, https://m.facebook.com/rooticalfoundation/.

Formati a Milano nel 2004, i Rootical Foundation sono una realtà ormai consolidata nel panorama reggae italiano. Forti di un’invidiabile esperienza live e di 5 album all’attivo, i Rootical hanno saputo affinare negli anni il loro sound che, aprendosi alla sperimentazione e alle molteplici influenze dei suoi componenti, ha abbattuto gli steccati dell’originario new roots fine anni ’90 / inizio 2000. Uno stile riconoscibile, artisticamente maturo e musicalmente pieno come può esserlo quello di una “reggae big band” con molti elementi, tante influenze e significative esperienze all’attivo.