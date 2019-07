Al via la stagione 2019/2020 dell’Ospedaletti calcio, lunedì il raduno

Ospedaletti. Prende il via la stagione 2019/2020 dell’Ospedaletti, la prima storica in Eccellenza.

Lunedì alle 20 al campo “Ozenda” è in programma il raduno della prima squadra. Giocatori, staff tecnico e dirigenziale si danno appuntamento per il primo appuntamento ufficiale dell’annata. La squadra sarà a disposizione di mister Andrea Caverzan per la prima sgambata sul campo in vista delle amichevoli e dei successivi impegni di Coppa Italia.