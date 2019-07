Al via la prima edizione della Randonne’ Pietrabruna Bike

Pietrabruna. Domenica la prima edizione della Randonne’ Pietrabruna Bike a Pietrabruna. La prima volta nella provincia di Imperia di questo genere di manifestazioni ciclistiche.

Non si tratta di una gara, ma di un evento decisamente nuovo. Si tratta di una manifestazione di regolarità. Il fine è completare il percorso nei modi e nei tempi che il ciclista ritiene più consolo rispettando il codice della strada e gli altri utenti e lasciando la fretta e l’agonismo a casa, gustandosi luoghi e paesaggi e perché no, un buon caffè o una birra senza l’ansia del cronometro.

La partenza è da Pietrabruna, che si trova nel profondo della Valle del San Lorenzo, mentre il percorso discende fino all’abitato di San Lorenzo, dove presa la deviazione si ci innesta sulla salita della Cipressa che si percorre normalmente durante la Milano-Sanremo. Ritornati sull’Aurelia si segue fino a Arma di Taggia, da lì si prende la valle Argentina e si raggiunge Badalucco (primo controllo) e prosegue su fino a Molini di Triora e infine a Triora (famoso come il paese delle streghe e secondo controllo).

Presso il negozio nonché azienda “Il pane di Triora” verrà offerto dalla ditta stessa un rinfresco. Al ritorno si percorre lo stesso percorso fino a Arma di Taggia, da lì si lascia la strada per la ciclabile costiera Area24 fino al termine ovvero a San Lorenzo, da qui si prende per Pietrabruna e arrivando al bivio dopo Torre Paponi si prende per Boscomare per l’ultima salita. Una volta in paese si prende la bretella Boscomare-Pietrabruna e il giro è completo.

Tutto il percorso è veramente unico si parte dai (400 mt) di Pietrabruna, si scende al mare, si risale sulla cornice della Cipressa e si percorre tutta la valle Argentina con i suoi borghi e le sue montagne fino al bellissimo paese di Triora (780 mt).

«Abbiamo lasciato tempi molto ampi in modo da consentire a tutti i nostri partecipanti di poter visitare i borghi che incontrerete senza l’ansia di andare fuori tempo massimo. Vi è anche la possibilità di partecipare a una versione ridotta di 65 km che gira a Badalucco per chi non ha molta resistenza e per le ebike. Detto percorso non dà diritto al brevetto ma viene comunque considerato per la classifica finale dei team che avranno pedalato più chilometri – spiegano gli organizzatori – Il percorso può sembrare breve ma il percorso e la sua bellezza vale tutto la presenza alla nostra randonnè. In caso di un elevato numero di partecipanti vi consigliamo di lasciare la macchina a San Lorenzo e percorrere i 10 km che la separano da Pietrabruna in bici in modo da evitare inutili perdite di tempo per cercare parcheggio. Pacco gara a tutti i partecipanti con prodotti offerti dai nostri sponsor storici Delizie di Gaya e Latte Alberti. Premi ai team che avranno totalizzato il maggior numero di chilometri pedalati.

Sarà insignita del titolo di Campione Regionale ACSI Ciclismo a squadre, la società affiliata all’ACSI Ciclismo Liguria i cui tesserati avranno totalizzato il maggior numero di chilometri pedalati. Pacco gara garantito ai primi 150 iscritti. Rinfresco sul percorso lungo al controllo di Triora presso “Il pane di Triora” sponsor storico, rifornimento finale e Pietrabruna e possibilità di usufruire del servizio docce».

Organizzazione Blu di Mare Asd e Acsi Ciclismo comitato di Imperia. Per informazioni e iscrizioni consultare www.pietrabrunabike.it. Gradita la preiscrizione all’indirizzo iceluke79@gmail.com.