Sanremo. Dal 2011 la città dei fiori vanta un centro fitness che si occupa del benessere del cliente a 360 gradi. È The Club ® in cui professionalità, entusiasmo e passione per il proprio lavoro la fanno da padrone.

«Salute e divertimento sono le parole chiave della The Club ®» ci dicono Barbara e Giorgio, i proprietari, che con i suoi collaboratori, da otto anni e mezzo, coccolano e curano le esigenze dei clienti in ogni modo. «I nostri iscritti, qui da noi, trovano un ambiente familiare, molto spesso vengono anche solo per bere un caffè e scambiare quattro chiacchiere: ormai siamo una famiglia». La struttura, di 1000mq, mette a disposizione un’ampia gamma di discipline, rivolte a tutte le età, a corpo libero o con l’ausilio di attrezzi, per il rilassamento del corpo, la tonificazione e lo sviluppo della forza muscolare. Un’offerta che riesce a soddisfare le esigenze di chiunque.

I professionisti della The Club ® accompagnano, inoltre, persone che hanno subito interventi o infortuni in percorsi di riatletizzazione o posturali con specifiche valutazioni. «Per quanto riguarda il fitness – ci racconta Barbara – abbiamo tante sale e il nostro staff è in grado di offrire un’ampia scelta di corsi, come fitbox, rtp (resistent training programm), pilates, svolto con l’aiuto di un professionista esterno Valerio Nicosia, tonificazione totale con bilancieri, elastici e tanto altro. Poi abbiamo una sala pesi dove è possibile allenarsi a ogni ora assistiti da trainer e, tra le altre cose, è possibile praticare anche corsi di funzionale, ovvero un allenamento a livello globale.»

Per chi volesse dimenticare le “quattro mura” del centro e praticare attività fisica all’aria aperta, da giugno e per tutto il periodo estivo, la The Club ® offre corsi di funzionale all’aperto. E da luglio, ogni venerdì mattina alle 7, i professionisti della struttura si trasferiranno in spiaggia per svolgere la disciplina Flexibility, che come ci spiegano si tratta di allungamento muscolare. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

«Siamo in continua evoluzione, da circa 1 anno abbiamo cercato di improntare il nostro lavoro su tutto ciò che concerne benessere e salute, per la pratica agonistica la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alle preparazioni atletiche individualizzate – ci racconta Barbara. La salute del cliente è la prima cosa. Infatti tra i progetti per il futuro c’è la volontà di collaborare sempre più con professionisti e medici in modo da implementare la nostra conoscenza del movimento in un periodo in cui si è molto sedentari. Creeremo eventi informativi ad hoc su come fare movimento non solo all’interno di un centro fitness, ma anche all’esterno con camminate o altre attività fisica (secondo l’organizzazione mondiale della sanità è qualsiasi movimento corporeo prodotto da muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico come portare a spasso il cane) che si diversifica dall’esercizio fisico (attività fisica in forma strutturata pianificata e eseguita regolarmente) – ci tiene a sottolineare la proprietaria.

Il centro fitness è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 21, il sabato dalle 9 alle 14 e la domenica dalle 10 alle 13. Si trova in via G.Galilei, 242 a Sanremo. Per informazioni contattare lo 0184 842189