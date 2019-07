Andagna. A grande richiesta, il 20 luglio, torna per il suo 20° anniversario la “Maxi discoteca sotto le stelle”, una manifestazione che ha fatto ballare e divertire migliaia di giovani.

Prima tra tutti a proporre la “Maxi discoteca sotto le stelle” nel lontano 1999, la Proloco di Andagna ha deciso di festeggiare questo importante anniversario e di riproporre, per una sola notte, la tanto attesa manifestazione.

Per migliaia di giovani la maxi discoteca di Andagna era un appuntamento fisso dell’estate e nessuno poteva mancare. Il 20 luglio di quest’anno i partecipanti di allora potranno divertirsi e rivivere i loro splendidi ricordi e i più giovani potranno conoscere questo evento e ballare tutta la notte sotto il cielo stellato del borgo.

La manifestazione si svolge presso il piazzale manifestazioni del borgo di Andagna e l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. L’appuntamento per gli amanti dell’apericena, della pizza e delle rostelle è dalle 19.30. Accanto a drink e aperitivi è possibile trovare le specialità della cucina, con l’ottima pizza della Torre, le immancabili rostelle, salsiccia e patatine fritte. Il bar offre vini, birre, long drink e per l’occasione un ritorno al 1999 con gli indimenticabili Bacardi Breezer. Inoltre, come da tradizione, dalle 00.00 verranno serviti i cornetti caldi.

Regia e intro music by Pokki dj, Gianluca Pochiero di R24, animazione e diretta radio con Walter Sindoni di R24. Dalle 22.30 si balla con la musica di Dj Comix dagli anni 90 alle hit del momento. Per rendere unica l’atmosfera, tutti i partecipanti alla manifestazione riceveranno un gadget a tema.

Chi guida e non deve bere può aderire all’iniziativa speciale pensata dalla proloco andagnina: chi guida può recarsi in cassa, ritirare il braccialetto e i ticket per consumare 3 bevande analcoliche, 1 bottiglia d’acqua e un cornetto e lasciare una cauzione di 10€ per dimostrare la sua affidabilità – cauzione che gli verrà restituita prima di andare via se dimostrerà di non ha bevuto nulla di alcolico con l’apposito alcool test.

«La “Maxi discoteca sotto le stelle” e la dance anni 90/00 ti aspettano ad Andagna il 20 di luglio, non mancare!» – fanno sapere gli organizzatori.