Imperia. «Non drammatizzerei, mi sembra una piccola cosa, io proseguo il mio lavoro da sindaco».

L’ex ministro Claudio Scajola commenta con queste parole l’inchiesta della Procura di Imperia per peculato d’uso che lo riguarda.

«Capisco che il mio nome quando esce fuori faccia sempre effetto. Sono stati chiesti dei documenti al Comune che abbiamo prontamente dato, senza nessuna perquisizione, per verificare in base ad un esposto che capiremo poi con il tempo cosa sarà si adombra un utilizzo in alcune occasioni dell’auto di servizio con l’autista per fini non propriamente istituzionali. Ce li diranno, vedremo quali saranno, ma credo di essere molto sereno nel poter dire che mi pare una piccola cosa», prosegue Scajola

«Perché è molto importante conclude il primo cittadino risollevare la nostra città e non perdere tempo e non dare tempo ai disturbatori».