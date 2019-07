A Ventimiglia va in scena la terza selezione di “Miss Grand Prix”

Ventimiglia. Il 3 luglio alle 21.30 in via Hanbury prenderà il via la terza selezione di Miss Grand Prix di Claudio Marastoni 2019.

«Avremmo come rappresentanza 12 ragazze e ragazzi che sfileranno e si contenderanno le fasce in palio del concorso, esattamente 5 – fanno sapere gli organizzatori – Avremmo tra gli ospiti il balletto di hip hop di Fabiana Caccamo, il tempo della danza, e due cantanti tra cui Nesibe direttamente da Xfactor, The Voice e Sanremo giovani, e Marta Neviani. Ci sarà anche il balletto della danza del ventre di Dalila Tripodi».

La serata sarà presentata da Domenico Messana. Il responsabile casting e dell’organizzazione è Eliana Giacosa con la collaborazione di Vanessa Lapenna. Il fotografo ufficiale è Marco Maiolino di Riviera 24, mentre l’operatore video è Nicolò Tomasi, il service audio e luci Simone Molardi, Agenzia News Model Eventi Adriano Ge’.