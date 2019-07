Ventimiglia. Nella città di confine è arrivata una nuova attività. Si tratta di “VapeZone“, negozio di sigarette elettroniche di proprietà di Alex De Santis, grande appassionato di questo prodotto:

«La mia avventura con le sigarette elettroniche ebbe inizio circa 5 anni fa – racconta Alex De Santis – . Ho iniziato con una sigaretta elettronica con Pod usa e getta, neanche una delle migliori, e mi sono trovato subito bene».

Un primo passo a cui ne sono seguiti molti altri: «Dopo una settimana ho acquistato il mio primo kit “serio” e da quel momento è nata la mia passione. Ho scoperto molte comunity sui social network nelle quali gli utenti si scambiano consigli e pareri, personalmente lo trovo fantastico», prosegue.

Non solo un’alternativa più salutare per il corpo rispetto alla tradizionale sigaretta, infatti la variante elettronica per molti è una passione varia e divertente, dietro cui si nasconde molto di più. Da qui la decisione di trasformare la sua passione in un lavoro vero e proprio: «Quattro mesi fa ho avuto l’idea di dar vita ad un negozio di sigarette elettroniche, un’idea che si è concretizzata un mese fa con l’apertura di “VapeZone”, proprio perché oltre ad essere un’alternativa meno nociva rispetto alla sigaretta tradizionale è anche una passione per me».

Una decisione importante quella di lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria locale che ha intrapreso per un motivo ben preciso: «Ho deciso di aprire questa attività per dare a Ventimiglia un servizio completo, un parere da appassionato prima che da venditore, con prezzi in linea con il mercato italiano. Dalle economiche Pod Mod per le persone che si vogliono avvicinare a questo mondo in modo semplice e pratico, alle Box Mod con atomizzatori rigenerabili per i Vapers più “esperti”».

In negozio è possibile trovare una vasta gamma di aromi e liquidi pronti dal fruttato, al cremoso e all’estratto di vero tabacco per gli amanti del “tiro di guancia”. «Tutto il necessario per vivere questo mondo a 360 gradi», conclude Alex.

VapeZone si trova in via Chaippori 11f a Ventimiglia ed è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì e sabato orario continuato dalle 9 alle 19.30. Contatti: telefono 0184 638576, Facebook VapeZone Ventimiglia, Instagram vapezone.ventimiglia.