A Sanremo la 24orissima di beach volley: iscrizioni in chiusura

Sanremo. Si stanno chiudendo le iscrizioni per l’evento estivo organizzato dalla Polisportiva Grafiche Amedeo Rvs e la spiaggia discoteca K Beach: la 24orissima di beach volley, che quest’anno compie 11 anni.

«Raggiunte le 30 squadre, mancano solo alcuni posti per chiudere le iscrizioni e definire il calendario completo. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 luglio. Senza la 24 ore non è estate» – fanno sapere gli organizzatori.

Pagina Facebook dell’evento: Riviera Volley Sanremo Sede – Home