A San Bartolomeo al Mare torna la festa di beneficenza dei Rebatta Buse

San Bartolomeo al Mare. Torna a San Bartolomeo al Mare la manifestazione di piazza che raccoglie fondi da destinare in beneficenza. Da venerdì a domenica la festa dei Rebatta Buse, grande palcoscenico musicale

Gruppi di varie estrazioni per un happening sfrenato e festoso.

Anche quest’anno è tempo di “festa dei Rebatta Buse”. L’encomiabile associazione di volontariato del Golfo Dianese (una sessantina di aderenti) organizza una volta l’anno una manifestazione di piazza con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica: come sempre, per 3 giorni, con i Rebatta Buse l’area manifestazioni di San Bartolomeo al Mare si trasforma in un palcoscenico musicale di grande livello, ospitando gruppi di varie estrazioni musicali per dare vita ad un happening sfrenato e festoso. Durante le serate verranno proposte specialità gastronomiche.

«Voglio rivolgere un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale e a tutti gli sponsor che come ogni anno contribuiscono alla realizzazione della Festa, permettendo all’Associazione di raccogliere considerevoli somme da devolvere in beneficenza», spiega Matteo Gaglione, presidente dei Rebatta Buse.

Questo il programma (dalle 19,30 apertura degli stand gastronomici):

Venerdì 26/7

Mercenari

Rock e cover Rommates, https://www.facebook.com/pg/mercenarirock/posts/, Ballbreakers migliore tribute band AC/DC italiana http://www.ballbreakerband.it/

Sabato 27/7 POLO DJ

Intrattenimento musicale di vario genere https://www.facebook.com/POLODJ

Antani Project, mega band rock, pop e ska, con la carica di un’intera sezione di fiati https://www.facebook.com/Antani-Project-75747784283/

Domenica 28/7

Long Island Band, Ska / Rocksteady / cover band

https://longislandband.wordpress.com/

Deja Vu, pop/rock/dance revival cover band

http://www.dejavuliveband.com/

Negli scorsi anni l’associazione Rebatta Buse ha devoluto, grazie agli incassi della festa, 2.500 € alla “Band degli Orsi” che è attiva presso l’Istituto Gaslini di Genova (2009), 3.500 € all’Anffas onlus (2010), 6.000 € euro all’Abeo Liguria (2011), 8.000 € alla Croce Blu San Prospero Modena (2012), 7.000 € alla Croce d’Oro di Cervo e 3.000 € all’Asilo di San Bartolomeo (2013). Nel 2014 sono stati raccolti fondi per l’acquisto di una vettura compresa RCA per la famiglia del piccolo Matteo.

Nel 2015 (totale 7.500 €) è stato acquistato materiale didattico per l’Asilo di Cervo, oltre a fornitura e posa del parquet per la Scuola di musica di Cervo, materiale didattico per la Scuola Elementare di San Bartolomeo e una fornitura di attrezzatura per cucina e mensa dell’Asilo di San Bartolomeo.

Negli ultimi anni sono stati dati contributi alla scuola primaria di Cervo per l’acquisto di materiale e attrezzature allo scopo di integrare le azioni formative e per la donazione di un defibrillatore completo di teca presso la scuola elementare di Diano Castello. E’ stato elargito un contributo alla Croce Rossa di Diano Marina per l’allestimento della nuova ambulanza e uno alla Croce d’Oro di Cervo finalizzato all’acquisto di una nuova auto medica. Per ovvie questioni di privacy non è possibile dettagliare le donazioni dirette sul territorio a favore di situazioni di disagio.