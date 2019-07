A Riva Ligure il concerto di beneficenza dei “Nuovi Solidi”

Riva Ligure. Il 18 luglio alle ore 21:00 a Riva Ligure (Piazza Ughetto) avrà luogo il concerto di beneficenza dei “Nuovi Solidi”, tribute band sanremese di Lucio Battisti, in favore della nostra ONLUS.

L’associazione ENEA – European Neuroblastoma Association è una ONLUS creata e diretta da genitori che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica volta allo studio ed alla cura del neuroblastoma, una neoplasia pediatrica ad alta malignità che è la prima causa di morte per malattia in età prescolare. Le risorse raccolte durante il concerto verranno impiegate per finanziare un progetto di ricerca internazionale di drug repurposing realizzato in collaborazione con la fondazione di genitori inglesi aPODD ed i Laboratori di oncologia dell’Università svedese di Lund.