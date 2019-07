Sanremo. A luglio torna la Transalp Experience Limone-Sanremo dalle Alpi al mare. Tre giorni dedicati al mondo delle e-bike dove bike test ed eventi a due ruote saranno degna corte per la Regina delle Transalp.

Non un semplice festival, ma una full immersion di esperienze a 360 ° legate a quello che la bicicletta rappresenta e ci permette di raggiungere. Per il 12, 13 e 14 luglio sarà presente l’Expo Village, nel cuore del centro storico di Limone Piemonte, rinomata località sciistica invernale e riferimento estivo per l’outdoor sulle due ruote, da cui partiranno i test bike gratuiti su strade bianche e sentieri. Spazio anche ai più piccoli con una gimkana da piccoli campioni e laboratorio di meccanica.

La Regina delle TransAlp condurrà i partecipanti dagli oltre 2000 metri delle Alpi al blu intenso delle acque liguri per 95 km di pura bellezza. Per l’occasione vi sarà anche Andrea Bruno, campione Italiano Enduro e atleta pluripremiato a livello internazionale nelle discipline Gravity della Mountain bike.