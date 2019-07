A Bordighera la premiazione del premio internazionale di “Poesia e Pittura”

Bordighera. Si è svolta ieri la premiazione dell’ottava edizione del Premio Internazionale di Poesia e Pittura “Regina Margherita” indetto dall’associazione Accademia delle Muse di Bordighera.

A classificarsi al primo posto per la sezione Poesia la professoressa Patrizia Massano, docente di Informatica presso l’IIS “G. Ruffini” di Imperia, che ha al suo attivo un libro di poesie pubblicato nel 2004 “Il sole obliquo” e altri riconoscimenti e prime posizioni in altri concorsi poetici e letterari. Molto apprezzato il suo componimento “Bordighera città di mare” come evidenzia la menzione della giuria “……L’autrice ferma su foglio bianco i toni del blu e dell’azzurro, dell’oro e del verde. …..Bordighera dipinta a parole ci appare come un quadro, ma è una poesia”.