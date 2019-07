A Bordighera e Isolabona arriva la University Chorale del professor Haldeman

Bordighera/Isolabona. Giovedì 11 luglio alle 21,30 in piazza Martiri a Isolabona e venerdì 12 luglio alle 21,30 presso il Chiosco della Musica, Lungomare Argentina, a Bordighera si terranno due serate musicali che prevedono l’esibizione di tre gruppi: la Banda Musicale Borghetto San Nicolò - Città Bordighera diretta dal maestro Luca Anghinoni, il Coro Voci e Note sotto le Stelle diretta da Claudia Sasso e come ospite d’onore la University Chorale diretta dal Professor Randy Haldeman.

Nell’Università di Charlotte, North Carolina, USA, vi sono sette corali con più di cinquanta elementi ognuna. Il gruppo di ragazzi in vacanza studio qui in Italia è di circa venti persone: gli studenti, tutti prossimi alla fine del loro percorso accademico, soggiorneranno una settimana ad Isolabona e poi continueranno il loro tour in Italia con tre giorni a Roma e altri quattro giorni a Venezia, dove terranno un concerto in collaborazione con il Coro del Conservatorio di Venezia.