Bajardo. Sabato prossimo 6 luglio prende il via la seconda edizione del “Memorial Josè”, passeggiata di auto storiche prevalentemente da rally gruppo A e gruppo B nel tratto di strada Bajardo direzione Apricale.

La passeggiata, composta da auto, quasi tutte da rally, ideata ed organizzata dal sig. Luca Littardi in collaborazione con il nO Ducati nO Party club Ventimiglia Doc, ha anche quest’anno, lo scopo di coinvolgere soprattutto i bambini, ma anche gli adulti, alla passione per i rombanti motori storici.

Per questa manifestazione, verrà appositamente chiuso, ad intervalli, un tratto di strada per far circolare le storiche auto da rally; una giornata dedicata principalmente ai bambini i quali potranno salire a bordo delle prestigiosissime auto che sfileranno disciplinate a turno, lungo il tratto di strada appositamente chiuso per la manifestazione.

Anche quest’anno, l’organizzatore, Luca Littardi, metterà a disposizione dei giovani passeggeri, caschi per rendere ancora più realistica ed emozionante la loro partecipazione.

Il programma del “Memorial Jose’”:

– alle 9.30 ritrovo dei partecipanti bivio Apricale – Bajardo

– dalle 10 alle 11.30 passeggiata storica lungo il tratto di strada chiuso

– alle 12 aperitivo nella piazza di Bajardo offerto ai partecipanti dall’organizzatore Luca Lanteri

– dalle 14 alle 16 seconda parata di auto storiche lungo il tratto di strada chiuso

– alle 16.30 circa ringraziamenti e saluti (Bajardo).