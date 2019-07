A Badalucco un incontro sull’essere genitori con Simona Sequi e Ilaria Ambrosino

Badalucco. Il 29 luglio, a partire dalle 18:30, nella sala Consiliare del Comune si terrà un incontro rivolto ai genitori.

«Essere genitori di bambini/ragazzi con MS, spesso ci disorienta. Ci sembra di essere soli ad affrontare un problema per molti incomprensibile o banale. Non lo è. Per questo nasce la necessità di confrontarci, raccontare le emozioni che si provano e cercare insieme di scambiare strategie che ci aiutino ad affrontare consapevolmente un percorso che conduce alla serenità e alla parola – affermano gli organizzatori – Con questo spirito che il 29 luglio, a partire dalle 18:30 ci incontreremo presso la sala Consiliare del Comune di Badalucco, con la presenza della referente provinciale per Imperia, Simona Sequi, e con la psicologa psicoterapeuta della Rete Aimuse, Ilaria Ambrosino.

Confrontarci ci aiuterà a sentirci meno soli in questo cammino, sviluppando possibilità per le famiglie del nostro territorio. L’incontro è gratuito, ma per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione. Per ulteriori informazioni scrivere a simona.sequi@aimuse.it. Si ringrazia il Comune di Badalucco per il Patrocinio gratuito dell’evento».