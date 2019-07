Sanremo, disagi alla viabilità a San Bartolomeo e Gozo. L’interpellanza urgente del consigliere Cozza (Lega)

Sanremo. I consiglieri leghisti, Federica Cozza e Andrea Artioli, presentano la seguente interpellanza: «Ill.mo Sig. Sindaco, la sottoscritta Federica Cozza, Consigliere del Gruppo Lega Liguria Salvini,ex art. 20 del regolamento del Consiglio Comunale

Premesso

– Che sono in corso di esecuzione dei lavori di adeguamento della rete di distribuzione del gas in zona San Bartolomeo e Gozo di Sanremo;

– Che dette lavorazioni comportano l’inutilizzabilità della rete viaria della zona e in particolare di Via Gozo inferiore, tanto che è stato apposto un cartello comunicante la chiusura della strada tra le ore 8.30 e le ore 12.30 e tra le ore 14.30 e le ore 18.30, precludendo l’accesso da e per le proprie abitazioni a numerose famiglie, di fatto vincolate e ristrette nella propria libertà di movimento;

– Che dette lavorazioni avrebbero anche potuto essere svolte, per diminuire i disagi alla cittadinanza, nelle ore notturne ;

– Che la popolazione non ha ricevuto previa adeguata comunicazione;

– ciò premesso svolge formale interrogazione avente carattere di urgenza

per sapere quali atti autorizzativi (e sulla base di quali valutazioni e considerazioni) e da chi siano stati emanati per lo svolgimento dei predetti lavori in detti orari e con dette modalità , oltre che per sapere quali concrete urgenti misure intenda adottare la Amministrazione per ovviare ai disagi inopinatamente imposti alla popolazione residente. Viene richiesta risposta scritta».