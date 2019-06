Zero fake news e informazione corretta, Riviera24.it certificata dal servizio NewsGuard

Riviera24.it spicca tra le testate italiane “promosse” dal servizio anti fake news di NewsGuard, il sistema di monitoraggio sull’affidabilità dell’informazione creato nel 2018 dall’imprenditore Steven Brill e dall’ex editore del Wall Street Journal Gordon Crovitz.

Insieme a Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, il nostro giornale ha superato con successo tutti i requisiti richiesti dal servizio per ricevere il bollino verde: non pubblicare notizie false; raccogliere e presentare notizie in modo affidabile; gestire in maniera responsabile la differenza tra opinioni e notizie; non pubblicare titoli ingannevoli; fornire informazioni su assetto proprietario e finanziamenti; segnalare in modo chiaro la pubblicità, indicare il nome dei responsabili e tutti i conflitti di interesse.

La valutazione è stata affidata a un team di giornalisti interni che hanno compiuto un lavoro di scrematura e analisi dei contenuti filtrando l’informazione online con il pacchetto di questi nove criteri.

Le “pagelle” – che ad oggi coprono il 70% dei giornali online italiani, ma entro la fine di giugno arriveranno entro il 90% – sono a disposizione degli utenti attraverso un’estensione che può essere installata sul proprio browser: all’utente basta cliccare sul logo che compare sulla barra degli indirizzi per aver accesso alla valutazione sul sito che sta consultando, senza filtri o censure preventive. La spunta compare anche nella Newsfeed dei social media come Facebook e Twitter.

Si tratta di un’importante riconferma dell’impegno che Riviera24.it pone ogni giorno nel garantire trasparenza, credibilità e fiducia ai propri lettori.