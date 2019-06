‘WineAround’, oltre 300 etichette a Vallecrosia in una due giorni dedicata al vino

Vallecrosia. Un momento di condivisione, per allentare lo stress della routine quotidiana assaporando oltre 300 tra i migliori vini d’Italia. E’ questa la filosofia con cui l’amministrazione Biasi ha organizzato la terza edizione di WineAround, che avrà luogo nei giardini della Casa Valdese di via Colonnello Aprosio 255, dal 7 all’8 giugno.

L’evento è organizzato dal Comune di Vallecrosia, in collaborazione con l’Associazione Culturale FoodAround, la guida ViniBuoni d’Italia, edita dal Touring Club Italiano, My Personal Beer Corner, la Casa Valdese di Vallecrosia, la Pro Loco Città di Vallecrosia, con il patrocino della Regione Liguria e la partecipazione dell‘Istituto Alberghiero G. Paire di Barge, in provincia di Cuneo, di Gullino Fruits, dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino sezione di Imperia e dell’Aspi.

«Sono soddisfatto del lavoro svolto dall’assessore Patrizia Biancheri in questo primo anno di amministrazione – ha dichiarato il sindaco Armando Biasi – Ha tracciato un fil rouge che deve essere la traccia sulla quale programmare gli eventi del quinquennio, scegliendo di investire su quattro o cinque grandi eventi capaci di richiamare migliaia di persone, dando così quell’identità turistica che deve avere la nostra cittadina».

«Un ringraziamento va anche a tutti i nostri sponsor tecnici – ha aggiunto l’assessore Patrizia Biancheri – Con particolare riguardo a Impresa Grandi Impianti per aver fornito cucine e impianti di refrigerazione».

Oltre alle cantine del territorio, (A TRINCËA, AZIENDA AGRICOLA MAMMOLITI, KA*MANCINÉ, ROBERTO RONDELLI, CANTINA GNAVI, NIZZA SILVANO e STEFANO ROSSOTTO), saranno presenti etichette provenienti da Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Alto Adige, Basilicata, Trentino, Calabria, Sardegna, Emilia Romagna, Sicilia e Trentino Alto Adige.

La guida Vinibuoni d’Italia partecipa con il banco di degustazione Enoteca Italia, un vero e proprio percorso all’interno della produzione vitivinicola di qualità della penisola, con etichette che spaziano dalla Val d’Aosta alla Sicilia, ed il banco di degustazione Sparkling Star, con una selezione di spumanti italiani, dai classici Prosecco, Franciacorta, Trento ai Metodo Classico da vitigno autoctono.

Ad affiancare la proposta di Vinibuoni d’Italia saranno presenti alcune aziende selezionate da Piemonte e Liguria .

L’offerta del festival è arricchita da proposte di ristorazione e gastronomia di qualità, con piatti a base di prodotti tipici liguri e piemontesi.

Un’area sarà inoltre dedicata ai bambini, grazie alla collaborazione con Gullino Fruits, con momenti di animazione, per parlare di buona alimentazione con un linguaggio adatto anche ai più piccoli.

COME FUNZIONANO LE DEGUSTAZIONI

L’ingresso alla manifestazione è libero durante tutti i 2 giorni. Per poter degustare i vini presenti bisogna acquistare il bicchiere e il numero di degustazioni desiderato, oppure il “percorso assaggio”, che permette di assaggiare liberamente i vini presenti con una quantità di servizio ridotta. Sono aperte le prevendite su winearound.it con offerte su tutti i pacchetti.

UN FESTIVAL SMART

WineAround sarà anche all’insegna degli acquisti “smart”, grazie a Clicknbuy il rivoluzionario sistema di acquisto perfezionato da Enosocial, partner della guida Vinibuoni d’Italia, che consente ai visitatori di acquistare le etichette delle aziende aderenti con una semplice fotografia, ricevendole comodamente a casa.

INFORMAZIONI, PROGRAMMA E PREVENDITE

Sul sito www.winearound.it è possibile consultare il programma della manifestazione e acquistare in prevendita i pacchetti degustazioni scontati.

Per gli associati FOODAROUND, AIS, ASPI, FIS, FISAR, ONAV, SLOW FOOD, TOURING

CLUB ITALIANO sconto in cassa del 10% sui pacchetti con bicchiere e sul percorso assaggio, che consente la degustazione libera dei vini presenti. Disponibili anche in prevendita con ulteriore sconto del 10%.

Per ulteriori informazioni: winearound.it – info@winearound.it – 392.8828211