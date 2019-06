Ventimiglia, vicepresidente del consiglio comunale Federica Leuzzi: «Il mio ruolo in minoranza sarà sempre costruttivo»

Ventimiglia. «Desidero prima di tutto ringraziare l’intero Consiglio Comunale per la fiducia accordatami, cercherò quindi, qualora sarà necessario, di svolgere al meglio questo non semplice ruolo sicuramente grazie all’esempio che avrò dal Presidente neo eletto, Andrea Spinosi, al quale auguro buon lavoro, ma anche grazie all’esperienza vissuta negli ultimi cinque anni insieme al suo predecessore, Domenico De Leo, che ha saputo svolgere questo non facile ed imparziale incarico in

maniera eccelsa». Lo dichiara Federica Leuzzi (Pd), nominata ieri sera vicepresidente del consiglio comunale di Ventimiglia.

«Considerando l’importante e delicata funzione che questo Consiglio Comunale è chiamato a svolgere nei prossimi anni – aggiunge la Leuzzi – colgo l’occasione per far presente fin da subito che il mio ruolo di Consigliere di minoranza sarà sempre costruttivo, improntato alle buone pratiche amministrative ed al rispetto dei ruoli e delle regole. Sarò pronta a collaborare e metterò a disposizione il massimo impegno nell’interesse e per il bene della città così come ho fatto durante il passato mandato con energia ed entusiasmo, anche per non deludere le aspettative e le richieste dei numerosi concittadini che con il loro voto mi hanno dato nuovamente fiducia e che ringrazio. Auspico che l’attuale Amministrazione possa continuare i progetti da noi già avviati e possa portare a termine quelli che purtroppo, per questioni di tempo, non siamo riusciti a concludere. Auguro infine al Signor Sindaco, al suo Vice, a tutta la Giunta, ai consiglieri di maggioranza e di minoranza buon inizio e buon lavoro».